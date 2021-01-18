\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 18
-21°
Втр, 19
-17°
Срд, 20
-15°
ЦБ USD 73.97 0.42 19/01
ЦБ EUR 89.33 0.08 19/01
Нал. USD 73.97 / 74.74 13:59
Нал. EUR 89.22 / 89.97 13:59
Новости
Коронавирус
Публикации
Сгорел дотла. Многодетная семья в Клепиковском районе осталась без кры...
В селе Бусаево Клепиковского района многодетная семья о...
15 января 12:00
7 477
Зараженные праздником. Как справиться с нерабочим настроением в корона...
Новогодние супер-выходные, наконец, закончились. На изн...
11 января 19:35
15 809
«Рыбная» вода, епархия против мэрии, опасная высотка. Главные рязански...
Уходящий 2020 год запомнился не только коронавирусной и...
6 января 19:53
29 769
Рост цен в 2021 году. Каких сюрпризов ждать рязанцам?
РЗН. инфо разобрался, за что жителям России и Рязанской...
3 января 13:10
52 242
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Оперштаб заявил об отмене уроков в школах Рязанской области
Решение об отмене занятий принимается администрациями муниципальных образований. Родители имеют право не приводить детей в школу в связи с погодными условиями.

В понедельник, 18 января, региональный оперштаб заявил об отмене занятий в школах Рязанской области. Учебный процесс остановлен из-за мороза.

Так, в 26 муниципальных образованиях, включая Рязань, отменены занятия в 1-4 классах.

В 9 районах (Чучковский, Кораблинский, Спасский, Старожиловский, Рязанский, Пронский, Ухоловский, Шиловский, город Касимов) отменены занятия для учащихся 5-9 классов во всех или отдельных школах.

В 7 районах области с температурой воздуха ниже -30 градусов (Клепиковский, Пителинский, Ермишинский, Путятинский, Кадомский, Касимовский, Сасовский) занятия отменены для 1-11 классов.

В оперштабе напомнили, что уроки отменяются при температуре:

  • ниже -20 градусов — для 1-4 классов;
  • ниже -25 градусов — для 1-9 классов;
  • ниже -30 градусы — для 1-11 классов.

Решение об отмене занятий принимается администрациями муниципальных образований. Родители имеют право не приводить детей в школу в связи с погодными условиями.

Фото ru.depositphotos.com