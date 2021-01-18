Оперштаб заявил об отмене уроков в школах Рязанской области

Решение об отмене занятий принимается администрациями муниципальных образований. Родители имеют право не приводить детей в школу в связи с погодными условиями.

В понедельник, 18 января, региональный оперштаб заявил об отмене занятий в школах Рязанской области. Учебный процесс остановлен из-за мороза.

Так, в 26 муниципальных образованиях, включая Рязань, отменены занятия в 1-4 классах.

В 9 районах (Чучковский, Кораблинский, Спасский, Старожиловский, Рязанский, Пронский, Ухоловский, Шиловский, город Касимов) отменены занятия для учащихся 5-9 классов во всех или отдельных школах.

В 7 районах области с температурой воздуха ниже -30 градусов (Клепиковский, Пителинский, Ермишинский, Путятинский, Кадомский, Касимовский, Сасовский) занятия отменены для 1-11 классов.

В оперштабе напомнили, что уроки отменяются при температуре:

ниже -20 градусов — для 1-4 классов;

ниже -25 градусов — для 1-9 классов;

ниже -30 градусы — для 1-11 классов.

Решение об отмене занятий принимается администрациями муниципальных образований. Родители имеют право не приводить детей в школу в связи с погодными условиями.