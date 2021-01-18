Одиннадцать градусов выше нуля. Жители рязанской новостройки рассказали, как замерзают в собственных квартирах

Со снижением температуры воздуха за окном градусы в помещении стремительно начали падать. Хозяева заметили, что сквозит из-под потолка и от электророзеток.

Жители новостройки села Дядьково Рязанской области замерзают в собственных квартирах. С приходом морозов температура воздуха в жилых помещениях опустилась до +11 градусов. О проблеме корреспонденту РЗН. инфо рассказала Надежда Медведева.

Семья Надежды приобрела квартиру в новостройке по адресу село Дядьково, улица Зеленая, дом №19 два года назад. О том, что дом «с сюрпризом», собственники узнали в первую же зиму.

Со снижением температуры воздуха за окном градусы в помещении стремительно начали падать. Хозяева заметили, что сквозит из-под потолка и от электророзеток.

Из-за этих «сюрпризов» жители вынуждены жить в холодных помещениях.

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