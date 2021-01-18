\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 18
-19°
Втр, 19
-16°
Срд, 20
-15°
ЦБ USD 73.97 0.42 19/01
ЦБ EUR 89.33 0.08 19/01
Нал. USD 73.93 / 75.5 19:01
Нал. EUR 89.25 / 89.85 17:29
Новости
Коронавирус
Публикации
Одиннадцать градусов выше нуля. Жители рязанской новостройки замерзают...
О том, что дом «с сюрпризом», собственники узнали в пер...
4 часа назад
2 022
Сгорел дотла. Многодетная семья в Клепиковском районе осталась без кры...
В селе Бусаево Клепиковского района многодетная семья о...
15 января 12:00
7 988
Зараженные праздником. Как справиться с нерабочим настроением в корона...
Новогодние супер-выходные, наконец, закончились. На изн...
11 января 19:35
16 282
«Рыбная» вода, епархия против мэрии, опасная высотка. Главные рязански...
Уходящий 2020 год запомнился не только коронавирусной и...
6 января 19:53
30 245
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Одиннадцать градусов выше нуля. Жители рязанской новостройки рассказали, как замерзают в собственных квартирах
Со снижением температуры воздуха за окном градусы в помещении стремительно начали падать. Хозяева заметили, что сквозит из-под потолка и от электророзеток.

Жители новостройки села Дядьково Рязанской области замерзают в собственных квартирах. С приходом морозов температура воздуха в жилых помещениях опустилась до +11 градусов. О проблеме корреспонденту РЗН. инфо рассказала Надежда Медведева.

Семья Надежды приобрела квартиру в новостройке по адресу село Дядьково, улица Зеленая, дом №19 два года назад. О том, что дом «с сюрпризом», собственники узнали в первую же зиму.

Со снижением температуры воздуха за окном градусы в помещении стремительно начали падать. Хозяева заметили, что сквозит из-под потолка и от электророзеток.

Из-за этих «сюрпризов» жители вынуждены жить в холодных помещениях.

Подробности читайте в нашем разделе «Публикации».