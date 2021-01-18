На пожаре в Сараевском районе пострадал 85-летний пенсионер

Утром в понедельник, 18 января, в селе Сысои Сараевского района произошел пожар. Об этом пишет издательство «Пресса».

Утром в понедельник, 18 января, в селе Сысои Сараевского района произошел пожар. Об этом пишет издательство « Пресса ».

Сигнал о возгорании поступил около 7:00, к моменту приезда пожарных горели надворные постройки. С чердака дома шел дым, его залили водой.

На пожаре пострадал 85-летний хозяина дома, его доставили в больницу с ожогами.