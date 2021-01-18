Мурашко рассказал, когда смогут отменить масочный режим
Мурашко отметил, что человек с иммунитетом может после контакта с заболевшим инфицировать окружающих. По его словам, иммунитет формируется через три недели после второй вакцинации.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что маски нужно продолжать носить до формирования иммунитета к коронавирусу. Об этом передает
Мурашко отметил, что человек с иммунитетом может после контакта с заболевшим инфицировать окружающих. По его словам, иммунитет формируется через три недели после второй вакцинации.
Министр призвал носить маску «до формирования в целом популяционного иммунитета и элиминации возбудителя из циркуляции на территории страны». Он отметил, что это является обязательным.