Мэрия отчиталась о ночной уборке снега в Рязани

За три дня Дирекция благоустройства города и подрядные организации вывезли на полигон в Хамбушево около 20 тысяч кубометров снега.

В ночь на понедельник, 18 января, с рязанских улиц вывезли около 10 тысяч кубометров снега. Об этом сообщили в мэрии .

До утра в городе работает 100 единиц спецтехники, в том числе 27 машин, которые подметают и посыпают дороги, а также техника подрядчиков на грейдировании.

За три дня Дирекция благоустройства города и подрядные организации вывезли на полигон в Хамбушево около 20 тысяч кубометров снега.