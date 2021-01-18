Компания «Арт-Прайм» сообщила об обучении специалистов по недвижимости
Офис фирмы находится по адресу: площадь Соборная, дом 2. Телефон для записи на собеседование: 8 (4912) 512-606, +7 (930) 783-26-06 (Whats App).
Компания «
В организации отметили, что обучение может пройти любой желающий.
В компании рассказали о преимуществах:
- менеджеры по обучению с большим опытом;
- видеокурсы;
- специализированная литература;
- наставничество на весь период обучения.
«Все сделки в нашей компании проводит опытный юрист и под контролем руководителя, поэтому вероятность совершить ошибку сводится к нулю. Деятельность компании застрахована», — отметили в организации.
Офис фирмы находится по адресу: площадь Соборная, дом 2. Телефон для записи на собеседование: 8 (4912) 512-606,
Подробности можно узнать в соцсетях компании «