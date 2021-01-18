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Компания «Арт-Прайм» сообщила об обучении специалистов по недвижимости
Офис фирмы находится по адресу: площадь Соборная, дом 2. Телефон для записи на собеседование: 8 (4912) 512-606, +7 (930) 783-26-06 (Whats App).

Компания «Арт-Прайм» сообщила об обучении специалистов по недвижимости.

В организации отметили, что обучение может пройти любой желающий.

В компании рассказали о преимуществах:

  • менеджеры по обучению с большим опытом;
  • видеокурсы;
  • специализированная литература;
  • наставничество на весь период обучения.

«Все сделки в нашей компании проводит опытный юрист и под контролем руководителя, поэтому вероятность совершить ошибку сводится к нулю. Деятельность компании застрахована», — отметили в организации.

Офис фирмы находится по адресу: площадь Соборная, дом 2. Телефон для записи на собеседование: 8 (4912) 512-606, +7 (930) 783-26-06 (Whats App).

Подробности можно узнать в соцсетях компании «ВКонтакте» и Instagram.