Компания «Арт-Прайм» сообщила об обучении специалистов по недвижимости

Офис фирмы находится по адресу: площадь Соборная, дом 2. Телефон для записи на собеседование: 8 (4912) 512-606, +7 (930) 783-26-06 (Whats App).

Компания « Арт-Прайм » сообщила об обучении специалистов по недвижимости.

В организации отметили, что обучение может пройти любой желающий.

В компании рассказали о преимуществах:

менеджеры по обучению с большим опытом;

видеокурсы;

специализированная литература;

наставничество на весь период обучения.

«Все сделки в нашей компании проводит опытный юрист и под контролем руководителя, поэтому вероятность совершить ошибку сводится к нулю. Деятельность компании застрахована», — отметили в организации.

Офис фирмы находится по адресу: площадь Соборная, дом 2. Телефон для записи на собеседование: 8 (4912) 512-606, +7 (930) 783-26-06 (Whats App).