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Касимовский чиновник попался на служебном подлоге ценой в три миллиона
Начальника УКС и ЖКХ администрации Касимова подозревают в служебном подлоге. Решается вопрос о возбуждении дела по части 1 статьи 292 и части 1 статьи 285 УК.

Начальника УКС и ЖКХ администрации Касимова подозревают в служебном подлоге. Решается вопрос о возбуждении дела по части 1 статьи 292 и части 1 статьи 285 УК, пишет издательство «Пресса».

Известно, что на реконструкцию сквера имени Пушкина по нацпроекту «Жилье и городская среда» из облбюджета выделили 5 миллионов рублей. По результатам электронного аукциона победителем конкурса на выполнение работ стало ООО «УК «Теплый дом».

23 и 29 декабря сотрудники прокуратуры проверили выполненные работы. Оказалось, что по периметру сквера установили не все столбы и заграждения, а установленные не полностью покрасили. Также в сквере не было скамеек, архитектурных фигур и калиток. То есть работы заказчик принял в завышенном количестве и оплатил в большем объеме.

Всего в пользу ООО «УК «Теплый дом» незаконно перечислили более 3 миллионов рублей. Акт подписал начальник УКС и ЖКХ администрации Касимова.