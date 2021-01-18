Из-за прорыва трубы на Московском произошло несколько ДТП
«Гололед… Видимость нулевая», — описали рязанцы. Ранее синоптики предупредили рязанцев о морозах до -32 градусов.
Утром в понедельник, 18 января, кипяток залил дорогу на пересечении улицы Крупской и Народного бульвара. Как сообщили подписчики группы «Подслушано у водителей в Рязани», здесь произошло несколько ДТП.
«Гололед… Видимость нулевая», — описали рязанцы.
Как сообщили в мэрии, на место выехали специалисты «Водоканала».
Ранее синоптики предупредили рязанцев о морозах до -32 градусов.