Губернатор поручил главе Шацкого района обеспечить условия для вакцинации местных жителей

В понедельник, 18 января, губернатор Николай Любимов провел рабочую встречу с главой администрации Шацкого района Александром Нечушкиным.

В понедельник, 18 января, губернатор Николай Любимов провел рабочую встречу с главой администрации Шацкого района Александром Нечушкиным. Глава региона отметил, что в 2020 году аграриям района удалось собрать богатый урожай зерновых и масличных культур. По его словам, сельхозоборот возвращаются заброшенные земли, успешно развивается и молочное направление.

Также Любимов обратил внимание на активную работу в рамках нацпроектов. Благодаря им в 2020 году в районе удалось отремонтировать около 6 км дорог, благоустроить сквер в Шацке.

Александр Нечушкин рассказал, в сейчас в районе уже обрабатывается 93,2% пахотных земель, по оставшимся проводятся переговоры с инвесторами. В 2020 году введен в строй зерноочистительный комплекс, еще один — зерносушительный — планируется возвести в 2021 году.

По словам главы администрации, в рамках нацпроектов в Шацкой средней школе открыли центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В 2021 году по нацпроекту «Культура» в селе Ямбирно предполагается строительство Дома культуры, добавил он.

Губернатор задал Александру Нечушкину вопросы от жителей района, которые поступили через соцсети. Любимов отметил, что нужно активно продолжать работу по развитию территорий, ремонту дорог, организации уличного освещения. Одна из первостепенных задач на ближайший период — обеспечить все условия для проведения вакцинации населения от коронавируса, подчеркнул губернатор. «Важно провести информирование людей о важности вакцинации, обеспечить доставку граждан в пункты, где она будет проходить. Процесс необходимо организовать так, чтобы все было четко отлажено», — сказал глава региона.