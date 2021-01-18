Двое рязанцев выиграли в лотерее по миллиону

Всего за 2020 год в отделениях «Почты России» купили более 82 миллионов лотерейных билетов, 34 миллиона из них оказались выигрышными. Общая сумма, выплаченная по этим билетам, составила более 5 млрд рублей.

Двое жителей Рязанской области выиграли в новогоднем тираже лотереи по миллиону рублей. Билеты «Русского Лото» они купили на «Почте России», сообщили в пресс-службе компании. Еще один рязанец выиграл 700 тысяч рублей.

Всего за 2020 год в отделениях «Почты России» купили более 82 миллионов лотерейных билетов, 34 миллиона из них оказались выигрышными. Общая сумма, выплаченная по этим билетам, составила более 5 млрд рублей.

«Выигрыши по тиражным лотерейным билетам в размере до 10 тысяч рублей включительно можно получить во всех отделениях почтовой связи, продающих билеты», — напомнили жителям региона.