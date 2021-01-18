Для рязанских предпринимателей проведут бесплатный тренинг «Генерация бизнес-идей»
Спикер: Марк Рогинкин — тренер АО «Корпорация МСП», предприниматель и руководитель компании Центр консалтинга «Бизнесмарка». Основная задача тренинга — выбор наиболее приемлемой и жизнеспособной бизнес-идеи.
В пятницу, 29 января, центр «Мой бизнес» проведет бесплатный тренинг «Генерация бизнес-идей» от АО «Корпорация «МСП». Он пройдет бесплатно в онлайн-режиме на площадке ZOOM.
Участниками могут стать действующие предприниматели и физлица, планирующих открыть свое дело.
Спикер: Марк Рогинкин — тренер АО «Корпорация МСП», предприниматель и руководитель компании Центр консалтинга «Бизнесмарка». Основная задача тренинга — выбор наиболее приемлемой и жизнеспособной бизнес-идеи.
По завершению тренинга участники смогут:
- определить критерии выбора успешной бизнес-идеи;
- определить источники поиска идей для бизнеса;
- сформировать инструменты оценки идеи для бизнеса на возможность реализации.
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