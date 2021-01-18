Для рязанских предпринимателей проведут бесплатный тренинг «Генерация бизнес-идей»

Спикер: Марк Рогинкин — тренер АО «Корпорация МСП», предприниматель и руководитель компании Центр консалтинга «Бизнесмарка». Основная задача тренинга — выбор наиболее приемлемой и жизнеспособной бизнес-идеи.

В пятницу, 29 января, центр «Мой бизнес» проведет бесплатный тренинг «Генерация бизнес-идей» от АО «Корпорация «МСП». Он пройдет бесплатно в онлайн-режиме на площадке ZOOM.

Участниками могут стать действующие предприниматели и физлица, планирующих открыть свое дело.

Спикер: Марк Рогинкин — тренер АО «Корпорация МСП», предприниматель и руководитель компании Центр консалтинга «Бизнесмарка». Основная задача тренинга — выбор наиболее приемлемой и жизнеспособной бизнес-идеи.

По завершению тренинга участники смогут:

определить критерии выбора успешной бизнес-идеи;

определить источники поиска идей для бизнеса;

сформировать инструменты оценки идеи для бизнеса на возможность реализации.