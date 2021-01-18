Бурмистров поручил контролировать уборку снега в каждом рязанском дворе

Замглавы администрации Владимир Бурмистров провел совещание по вопросам уборки города от снега. Он обратился к представителям управляющих компаний, подрядчикам.

В понедельник, 18 января, в замглавы администрации Владимир Бурмистров провел совещание по вопросам уборки города от снега, контролю за работой подрядчиков и управляющих компаний, а также взаимодействию подразделений при авариях. Об этом сообщил сайт мэрии.

«Все управляющие компании в курсе своих обязанностей по уборке территорий от снега и наледи. Работы должны осуществляться своевременно, и это не какая-то неожиданная новость», — сказал Владимир Бурмистров.

Он отметил, что там, где контроль осуществляли сотрудники администрации и активисты, «расчистка от снега, пусть иногда и с задержкой, но проводилась».

Он поручил фиксировать состояние каждого двора.

Также на совещании поручили контролировать ликвидацию аварийных ситуаций. На встрече напомнили о прорыве трубы в Московском районе, где на дороге скопилась вода.

«Работы по приведению таких участков в нормативное состояние должны осуществляться быстро с привлечением всей необходимой техники. Для этого между структурными подразделениями администрации и муниципальными предприятиями должно быть выстроено максимально оперативное взаимодействие», — подчеркнул Владимир Бурмистров.