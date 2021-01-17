МЧС выпустило метеопредупреждение для жителей Рязанской области

Жителей Рязанской области предупредили о значительном похолодании. Метеорологи прогнозируют, что 18 января на территории области ожидается понижение средней суточной температуры воздуха на 5 градусов и более по сравнению с предыдущими сутками.

Жителей Рязанской области предупредили о значительном похолодании. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

Метеорологи предупреждают, что в понедельник, 18 января, на территории области ожидается понижение средней суточной температуры воздуха на 5 градусов и более по сравнению с предыдущими сутками.

«Уважаемые рязанцы! Соблюдайте простые правила безопасности. Крайне опасно использовать для обогрева неисправные приборы, камины, пользоваться открытыми источниками огня. Отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье и мебель. Необходимо соблюдать осторожность при использовании печного отопления, своевременно проводить ремонт печей и следить за их исправностью», — добавили в МЧС.