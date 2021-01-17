В Рязанской области выявили 120 новых случаев заражения COVID-19
По данным федерального оперштаба, в Рязанской области на 17 января выявили 120 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли двое жителей региона, выздоровели за сутки 118.
По данным федерального оперштаба, в Рязанской области на 17 января выявили 120 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли двое жителей региона, выздоровели за сутки 118.
Общее число заболевших за период пандемии в Рязанской области — 20 341, выздоровели 18 521 человек, скончались 209.