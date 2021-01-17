В Рязанской области легковушка съехала с трассы и перевернулась
В Рязанской области в воскресенье, 17 января, произошло ДТП на автодороге Рязань — Скопин. Легковой автомобиль съехал с дороги в кювет и перевернулся.
В Рязанской области в воскресенье, 17 января, произошло ДТП на автодороге Рязань — Скопин,
По данным очевидцев, авария случилась недалеко от поворота на Пронск. Легковой автомобиль съехал с дороги в кювет и перевернулся. Чтобы ликвидировать последствия аварии, потребовалась спецтехника.
О пострадавших не сообщается.