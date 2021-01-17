В Рязани у Солотчинского монастыря открыли купель

Рядом с монастырем Рождества Пресвятой Богородицы в Солотче открыли купель. Погрузиться в купель можно будет в понедельник, 18 января, в Крещенский сочельник

Рядом с монастырем Рождества Пресвятой Богородицы в Солотче открыли купель, сообщает пресс-служба Рязанской епархии. Деревянное здание построили у подножия склона со стороны реки Солотчи, пройти туда можно через территорию обители.

Погрузиться в купель можно будет в понедельник, 18 января, в Крещенский сочельник, после Божественной литургии и освящения воды, а также в сам праздник Богоявления.

Богослужения 18 и 19 января в монастыре начнутся в 8:00.

Напомним, в крещенскую ночь до Орехового озера пустят бесплатные автобусы. С 23:00 18 января до 3:00 19 января два автобуса большого класса будут ездить от площади Свободы до Орехового озера и обратно.