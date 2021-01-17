В Рязани скончалась детский массажист Любовь Куркова
Ушла из жизни детский массажист Любовь Романовна Куркова. Ее не стало 16 января. Любовь Куркова — известный в Рязани детский врач, она помогла очень многим детям с особенностями здоровья.
Ушла из жизни детский массажист Любовь Романовна Куркова. Ее не стало в субботу, 16 января.
Любовь Романовна — известный в Рязани детский врач, она помогла многим детям с ДЦП.
Панихида пройдет 19 января в 13:00 в Храме в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского на улице Татарской, 72.