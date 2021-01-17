В Рязани скончалась детский массажист Любовь Куркова

Ушла из жизни детский массажист Любовь Романовна Куркова. Ее не стало 16 января. Любовь Куркова — известный в Рязани детский врач, она помогла очень многим детям с особенностями здоровья.