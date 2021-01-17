В ряде регионов России водителям разрешат не возить с собой права

Минцифры планирует запустить эксперимент по использованию мобильного приложения вместо водительских прав. Эксперимент планируют начать в ряде регионов России.

Минцифры планирует запустить эксперимент по использованию мобильного приложения вместо водительских прав, рассказал на Гайдаровском форуме замминистра Олег Качанов. Об этом сообщает «Российская газета».

«Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах. Инспекторов снабдят специальными считывающими устройствами», — пояснил Качанов.

В этом году приложение собираются запустить в экспериментальном режиме в некоторых регионах. В каких именно, пока не уточняется.

Ранее о запуске мобильного приложения с цифровыми дубликатами документов рассказывал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В конце августа сообщалось, что приложение уже проходит сертификацию.