В Израиле у 13 человек случился лицевой паралич после прививки от COVID-19

В Израиле у 13 человек случился лицевой паралич после вакцины Pfizer от COVID-19. Один из вакцинированных рассказал, что через несколько минут после прививки почувствовал странные ощущения на подбородке и во рту.

После введения первой дозы вакцины Pfizer у 13 израильтян произошел лицевой паралич, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Едиот Ахронот».

По данным министерства, у не менее чем 13 человек появились симптомы пареза, но врачи считают, что число таких случаев на практике выше.

Один из вакцинированных рассказал, что через несколько минут после прививки почувствовал странные ощущения на подбородке и во рту. Ощущения держались около 28 часов. Полностью они не исчезли, но кроме этого другой боли не было.

В Минздраве отметили, что тем, у кого после введения первой дозы появились симптомы пареза, следует отложить вторую прививку до выздоровления. Но врачи сомневаются, что стоит вводить вторую дозу в подобных случаях.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Израиле 20 декабря, вторую дозу пациенты начали получать с 10 января.

Напомним, в России массовая вакцинация от COVID-19 начнется с 18 января. Минздрав одобрил отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V» для людей старше 60 лет. Клинические исследования подтвердили безопасность и эффективность препарата.