\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 17
-20°
Пнд, 18
-22°
Втр, 19
-19°
ЦБ USD 73.55 -0.25 16/01
ЦБ EUR 89.25 -0.4 16/01
Нал. USD 72.7 / 75.16 10:45
Нал. EUR 88.05 / 90.59 10:45
Новости
Коронавирус
Публикации
Сгорел дотла. Многодетная семья в Клепиковском районе осталась без кры...
В селе Бусаево Клепиковского района многодетная семья о...
15 января 12:00
5 550
Зараженные праздником. Как справиться с нерабочим настроением в корона...
Новогодние супер-выходные, наконец, закончились. На изн...
11 января 19:35
13 917
«Рыбная» вода, епархия против мэрии, опасная высотка. Главные рязански...
Уходящий 2020 год запомнился не только коронавирусной и...
6 января 19:53
27 871
Рост цен в 2021 году. Каких сюрпризов ждать рязанцам?
РЗН. инфо разобрался, за что жителям России и Рязанской...
3 января 13:10
50 312
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Израиле у 13 человек случился лицевой паралич после прививки от COVID-19
В Израиле у 13 человек случился лицевой паралич после вакцины Pfizer от COVID-19. Один из вакцинированных рассказал, что через несколько минут после прививки почувствовал странные ощущения на подбородке и во рту.

После введения первой дозы вакцины Pfizer у 13 израильтян произошел лицевой паралич, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Едиот Ахронот».

По данным министерства, у не менее чем 13 человек появились симптомы пареза, но врачи считают, что число таких случаев на практике выше.

Один из вакцинированных рассказал, что через несколько минут после прививки почувствовал странные ощущения на подбородке и во рту. Ощущения держались около 28 часов. Полностью они не исчезли, но кроме этого другой боли не было.

В Минздраве отметили, что тем, у кого после введения первой дозы появились симптомы пареза, следует отложить вторую прививку до выздоровления. Но врачи сомневаются, что стоит вводить вторую дозу в подобных случаях.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Израиле 20 декабря, вторую дозу пациенты начали получать с 10 января.

Напомним, в России массовая вакцинация от COVID-19 начнется с 18 января. Минздрав одобрил отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V» для людей старше 60 лет. Клинические исследования подтвердили безопасность и эффективность препарата.