Видео: в центре Рязани сняли гонку дрифтера
В центре Рязани сняли на видео гонку дрифтера. Водитель катается по кольцу на площади Свободы, проезжая в опасной близости от троллейбуса.
В Рязани очевидцы сняли на видео катание дрифтера. Видеозапись опубликовали в Instagram-паблике «Типичная Рязань» в воскресенье, 17 января.
Водитель катается по кольцу на площади Свободы, проезжая в опасной близости от троллейбуса. Машину дрифтера заносит на скользкой дороге.
«Какое ваше отношение к таким вещам?» — интересуется автор ролика.
Напомним, небезопасное развлечение некоторых водителей уже приводило к авариям в Рязани.