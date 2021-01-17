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Видео: в центре Рязани сняли гонку дрифтера
В центре Рязани сняли на видео гонку дрифтера. Водитель катается по кольцу на площади Свободы, проезжая в опасной близости от троллейбуса.

В Рязани очевидцы сняли на видео катание дрифтера. Видеозапись опубликовали в Instagram-паблике «Типичная Рязань» в воскресенье, 17 января.

Водитель катается по кольцу на площади Свободы, проезжая в опасной близости от троллейбуса. Машину дрифтера заносит на скользкой дороге.

«Какое ваше отношение к таким вещам?» — интересуется автор ролика.

Напомним, небезопасное развлечение некоторых водителей уже приводило к авариям в Рязани.