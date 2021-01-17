Самолет Навального отправили в Шереметьево из-за застрявшей в снегу щетки

Аэропорт Внуково временно не мог принимать рейсы из-за того, что во время прохождения колонны снегоуборочной техники одна из щеток съехала на грунт и застряла в снегу. Четыре рейса ушли на запасной аэродром в Шереметьево, в том числе борт с Алексеем Навальным.

Аэропорт Внуково временно не мог принимать рейсы из-за того, что во время прохождения колонны снегоуборочной техники одна из щеток съехала на грунт и застряла в снегу. Об этом РБК заявили в пресс-службе московского аэропорта.

Внештатная ситуация произошла на пересечении двух взлетно-посадочных полос, «что позволило аэропорту Внуково осуществлять только вылет бортов, и временно прекратить их посадку, до высвобождения данной единицы спецтехники».

В 20:10 взлетно-посадочную полосу освободили, в 20:30 аэропорт заработал в штатном режиме. Четыре рейса ушли на запасной аэродром в Шереметьево, в том числе борт с Алексеем Навальным.

Напомним, самолет Алексея Навального вечером 17 января перенаправили в аэропорт Шереметьево. Примерно в 20:10 самолет с Навальным сел в Шереметьево. Ссотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН задержали Навального.