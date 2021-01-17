Рязанка приняла участие в викторине «Своя игра»

Жительница Рязани Татьяна Кармашова поучаствовала в интеллектуальной передаче «Своя игра» на федеральном телеканале НТВ. Выпуск турнира «Золотая девятка» показали днем в воскресенье, 17 января.

Жительница Рязани Татьяна Кармашова поучаствовала в интеллектуальной передаче «Своя игра» на федеральном телеканале НТВ.

Выпуск турнира «Золотая девятка» показали днем в воскресенье, 17 января.

Татьяна Кармашова работает ведущим корреспондентом в «Рязанских ведомостях». По итогу игры она набрала 2500 баллов.

Победителем стал юрист из Москвы Юрий Хашимов, набравший 20 000 очков. Третьим соперником был менеджер по рекламе из Москвы Артем Колесов, он набрал 3399 баллов.