Рязанцы усомнились в эстетике нового здания прокуратуры

Рязанцы усомнились в эстетике нового здания прокуратуры. По мнению горожан, здание не украшает облик города.

Рязанцы в соцсетях обсуждают внешний вид нового здания прокуратуры.

«Ну вот скажите мне, неужели это красиво? Новое здание прокуратуры, центр города! Есть имя у этого архитектора? Повесить бы табличку на здание — архитектор такой-то. 2020 год. Или продираюсь я? Нормальное здание! Яркое!» — написал рязанец.

Пост опубликован в паблике «Новости Рязани ВКонтакте» и на личной странице автора. Горожане подхватили обсуждение и сошлись во мнении, что здание не украшает город:

«Это здание не должно стоять в историческом центре. Это издевательство над архитектурой города. А использование вентилируемых фасадов нужно запретить как факт».

«Согласен, здание ужасное, и по форме, и по внешнему виду, и по материалу фасада».

«У нас за последнее время появилось много некрасивого: фасады в плитке, баннеры на зданиях, „собачьи будки“ на Почтовой и Соборной…»

«Вы правы, только дела никому нет до дизайна! А все старые дома, в том числе и с исторической ценностью, сносят к чертовой бабушке. Вот и вся история, увы».

«Такое ощущение, что в Рязани архитектура, как искусство, умерло».

«Принимал участие в проектировании, поверьте, архитектор тут ни при чем».