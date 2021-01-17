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Фоторепортаж. В Рязани заработал каток на стадионе «Локомотив»
В воскресенье, 17 января, в 11:00 на рязанском «Локомотиве» открылся каток. Рядом находится прокат коньков, гардероб и зона переодевания. Катание в этом году организовано по сеансам.

В воскресенье, 17 января, в 11:00 на рязанском «Локомотиве» открылся каток. Рядом находится прокат коньков, гардероб и зона переодевания. Катание в этом году организовано по сеансам. Продолжительность одного — полтора часа. Между сеансами будут проводиться технические перерывы.

В будни каток открыт с 15:00 до 20:30, в выходные и праздничные дни — с 11:00 до 20:30. Вход для взрослых стоит 100 рублей, для детей до 10 лет — 30 рублей.

Одновременно на катке сможет находиться не более 250 человек. При посещении площадки необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Всего в Рязани уже залили 28 катков и ледовых площадок.

Напомним, ранее открытие площадки было запланировано на субботу, 16 января, но не состоялось из-за снегопада.