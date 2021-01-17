Центральную Россию ждут аномальные холода

Аномальные холода в ближайшие дни прогнозируют на большей части страны. В Центральном федеральном округе температура воздуха будет наблюдаться на 6-12 градусов ниже нормы до 20 января.

Аномальные холода в ближайшие дни прогнозируют на большей части страны. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Отклонение от нормы до 15 градусов будет на европейской территории страны, на азиатской — до 18 градусов.

По его словам, в Центральном федеральном округе температура воздуха будет наблюдаться на 6-12 градусов ниже нормы до 20 января, минимальные температуры от -20 до -30 градусов. Аналогично — в Приволжском федеральном округе.

Вильфанд добавил, что Гидрометцентр выпустил предупреждение об опасном явлении — «аномально холодной погоды».

По словам синоптика, температуры на 7-15 градусов ниже нормы ожидаются также в Северо-Западном федеральном округе, в Южном федеральном округе и в Северо-Кавказском федеральном округе. Температуры опустятся на 8-17 градусов ниже нормы и на Урале. Жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов ожидает погода с 30-42 градусами мороза.