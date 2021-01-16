В Скопине две легковушки столкнулись лоб в лоб

В Скопине две легковушки столкнулись лоб в лоб. Авария произошла в субботу, 16 января, около моста через реку Верду.

В Скопине две легковушки столкнулись лоб в лоб. Фото с места происшествия опубликовали в паблике «Скопин.ИНФО» «ВКонтакте». Авария произошла около моста через реку Верду.

Как сообщили очевидцы, на скользкой дороге «Приору» вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с Kia Rio.

По предварительной информации, в ДТП пострадала девушка — водитель Kia.