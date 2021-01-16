В Рязанской области сохранится мороз со снегом

В Рязанской области 17 января сохранится мороз со снегом. Ожидается, что температура воздуха ночью составит −21…−16 градусов, днем −18…−13 градусов.

Метеорологи рассказали, какая погода будет в Рязанской области в воскресенье, 17 января. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Ожидается, что температура воздуха ночью составит −21…−16 градусов, днем −18…−13 градусов.

Днем будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем также местами небольшой снег — до 2 мм.

На дорогах местами гололедица и снежные заносы. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.