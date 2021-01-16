В Рязани водитель «Приоры» проехал по тротуару и попал на видео
В Рязани водитель «Лады Приоры» проехал по пешеходной дорожке на Московском шоссе. Грубое нарушение правил дорожного движения попало на видео.
В Рязани «Лада Приора» прокатилась по пешеходной дорожке на Московском шоссе. Грубое нарушение правил дорожного движения засняли очевидцы. Ролик опубликован в соцсети Instagram.
«По дороге на Московский от „Премьера“ двигается „Лада Приора“ по тротуару. Это вообще как?» — подписал автор видео.