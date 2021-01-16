В Рязани образовалась пробка из-за сломавшегося автобуса
В Рязани на улице Советской Армии машины встали из-за сломавшегося автобуса. В пресс-службе мэрии рассказали, что его отбуксируют в течение 15 минут.
В Рязани машины встали из-за сломавшегося автобуса на улице Советской Армии. Образовалась пробка.
«Автобус отбуксируют в течение 10-15 минут. Дорога почищена», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.
Напомним, ранее очевидцы сообщали, что на дороге из-за обилия снега застряли два большегруза. На улице Советской Армии возник затор в 9 баллов.