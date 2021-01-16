В Рязани добровольцев просят помочь в розыске пропавшей девочки

В Рязани добровольцев просят помочь в розыске пропавшей девочки. 15-летняя Екатерина Муравьева 8 января вышла из дома и не вернулась. 17 января с 9 до 13:30 будет организован штаб для поиска ребенка.

В Рязани добровольцев просят помочь в розыске пропавшей девочки. Об этом сообщили в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» «ВКонтакте».

В воскресенье, 17 января, с 9 до 13:30 будет организован штаб для поиска подростка Муравьевой Екатерины.

«Очень нужные любые свидетельства, чтобы помочь найти девочку. Для этого необходимо оповестить как можно большее количество людей. Мы приглашаем каждого, у кого будет такая возможность, помочь нам в оклейке всего города ориентировками!» — сообщается в группе.

Сбор волонтеров состоится на площади Театральной, с левой стороны от драмтеатра. С собой просят иметь скотч. По приезде добровольцы получат ориентировки и район, который необходимо оклеить.

Напомним, 8 января девушка вышла из дома и не вернулась, с тех пор ее местонахождение неизвестно.