В России разработали тест, выявляющий COVID-19 за час

В России опробовали тест-систему, благодаря которой результаты теста на коронавирус становятся известны через час-полтора. Также в ближайшее время на регистрацию направят тест-систему, способную выявлять «британский» штамм коронавируса.

В России опробовали тест-систему, благодаря которой результаты теста на коронавирус становятся известны через час-полтора. Об этом 15 января сообщил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, пишут «Известия».

На совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами он отметил, что время исследования составляет от 60 до 90 минут. Акимкин добавил, что иммунитет у переболевших COVID-19 держится от трех до пяти месяцев, потом он плавно снижается.

В ближайшее время на регистрацию также направят тест-систему, способную выявлять «британский» штамм коронавируса.

На совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в течение 2-3 недель может появиться тест-система, которая будет способна отличить обычный коронавирус от мутировавшего.

Напомним, массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется с 18 января.