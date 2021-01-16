В Касимове сфотографировали необычное небесное явление

В Касимове засняли редкое небесное явление — гало. Гало — световые дуги или окружности вокруг Солнца или Луны. Вокруг источника света возникает вторичное свечение, имеющее форму круга, кольца или дуги.