В Касимове сфотографировали необычное небесное явление
В Касимове засняли редкое небесное явление — гало. Гало — световые дуги или окружности вокруг Солнца или Луны. Вокруг источника света возникает вторичное свечение, имеющее форму круга, кольца или дуги.
В Касимове засняли редкое небесное явление — гало. Фото опубликовали в паблике «Типичный Касимов» «ВКонтакте».
Гало — световые дуги или окружности вокруг Солнца или Луны. Вокруг источника света возникает вторичное свечение, имеющее форму круга, кольца или дуги. Иногда в морозную погоду возможно появление гало, образуемое кристаллами льда, взвешенными в атмосфере близко к земной поверхности.