Следователи установили, кому принадлежат найденные под Рязанью останки

Следователи установили личность женщины, чьи останки обнаружили в ноябре 2020 года в лесу у села Затишье Рязанского района. Тело принадлежит рязанке 1973 года рождения.

Следователи установили личность женщины, чьи останки обнаружили в ноябре 2020 года в лесу у села Затишье Рязанского района. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на следователя Ирину Корнееву.

Корнеева рассказала, что тело принадлежит рязанке 1973 года рождения. Личность установили по совпадению выделенного генетического профиля с фрагментов останков с ДНК мужчины, который заявил в 2018 году об исчезновении матери.

Напомним, кости в селе Затишье нашел местный житель. На трупе были сине-фиолетовое пальто, черные штаны, черные сапоги.