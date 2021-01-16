Следователи установили, кому принадлежат найденные под Рязанью останки
Следователи установили личность женщины, чьи останки обнаружили в ноябре 2020 года в лесу у села Затишье Рязанского района. Тело принадлежит рязанке 1973 года рождения.
Следователи установили личность женщины, чьи останки обнаружили в ноябре 2020 года в лесу у села Затишье Рязанского района. Об этом
Корнеева рассказала, что тело принадлежит рязанке 1973 года рождения. Личность установили по совпадению выделенного генетического профиля с фрагментов останков с ДНК мужчины, который заявил в 2018 году об исчезновении матери.
Напомним, кости в селе Затишье нашел местный житель. На трупе были сине-фиолетовое пальто, черные штаны, черные сапоги.