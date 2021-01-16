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Рязанские активисты присоединились к уборке снега в городе
Рязанские активисты присоединились к уборке снега в городе. В поддержку городских служб и организаций, обслуживающих жилищный фонд, активисты общественного самоуправления помогают в уборке дворов.

В поддержку городских служб и организаций, обслуживающих жилищный фонд, активисты общественного самоуправления помогают в уборке дворов. Об этом сообщается на сайте мэрии в субботу, 16 января.

«Снега много. Наша работа закономерна. Управляющая компания занимается уборкой, это не в упрек ей. Мы себя не противопоставляем, а подчеркиваем, что мы вместе», — отмечает председатель территориального общественного самоуправления Ольга Клочкова.

Продолжается общественный контроль за уборкой городских и дворовых территорий, работой городских служб благоустройства и управляющих компаний.