Рязанские активисты присоединились к уборке снега в городе
Рязанские активисты присоединились к уборке снега в городе. В поддержку городских служб и организаций, обслуживающих жилищный фонд, активисты общественного самоуправления помогают в уборке дворов.
В поддержку городских служб и организаций, обслуживающих жилищный фонд, активисты общественного самоуправления помогают в уборке дворов. Об этом
«Снега много. Наша работа закономерна. Управляющая компания занимается уборкой, это не в упрек ей. Мы себя не противопоставляем, а подчеркиваем, что мы вместе», — отмечает председатель территориального общественного самоуправления Ольга Клочкова.
Продолжается общественный контроль за уборкой городских и дворовых территорий, работой городских служб благоустройства и управляющих компаний.