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Рязанцев предупредили о сильной метели
Региональное МЧС опубликовало на сайте метеопредупреждение. До конца суток 16 января на территории Рязанской области местами сохранится сильный снег, метель с ухудшением видимости менее 1000 м, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Региональное МЧС опубликовало на сайте метеопредупреждение. До конца суток 16 января на территории Рязанской области местами сохранится сильный снег, метель с ухудшением видимости менее 1000 м, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Рязанцев просят соблюдать правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями. По возможности ограничить время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время — держать наготове электрический фонарь, не пользоваться для освещения открытым огнем.

Автовладельцев призывают быть предельно внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим.