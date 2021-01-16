Россия возобновит авиасообщение с четырьмя странами

С 27 января Россия возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. Решение приняли по итогам заседания оперштаба, проведенного вице-премьером Татьяной Голиковой.

С 27 января Россия возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром.

По итогам заседания оперштаба, проведенного вице-премьером Татьяной Голиковой, приняли решение о возобновлении с 27 января авиасообщения на взаимной основе с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба.

Рейсы по маршрутам Москва — Ханой и Москва — Дели будут осуществляться два раза в неделю. В Хельсинки самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга также пустят дважды в неделю. Рейс Москва — Доха будет совершаться три раза в неделю.

Увеличат также количество рейсов в Египет по маршруту Москва — Каир до пяти раз в неделю.

Напомним, с 27 марта регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами в России прекратилось из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее сообщалось, что Россия возобновит авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией.