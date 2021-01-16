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Родственники и коллеги рассказали об убийстве рязанской журналистки
Родственники и коллеги рассказали об убийстве рязанской журналистки. Во избежание домыслов близкие решили объяснить, что привело к трагедии. По их словам, Жанна Шеплякова систематически подвергалась домашнему насилию со стороны мужа.

Родственники и коллеги рассказали о том, что творилось в семье убитой рязанской журналистки. Материал опубликован на сайте «Рязань.Лайф», который возглавляла женщина.

Во избежание домыслов близкие решили объяснить, что привело к трагедии. По их словам, Жанна Шеплякова систематически подвергалась домашнему насилию со стороны мужа.

«Она пережила немало унижений, рукоприкладства, а также не раз находилась на грани смерти. Жанна никогда об этом не заявляла в полицию, так панически боялась своего мужа», — говорится в материале.

По словам брата погибшей, многие годы никто не знал, что творится в их семье. Только последние полгода женщина стала делиться некоторыми подробностями.

Муж ревновал ее без малейшего повода, наказывал и избивал. Позже она решилась подать на развод.

По словам друзей, женщина попросила близких вызвать полицию, но когда наряд приехал туда, им никто не открыл дверь.

«Мы связались с родственниками, те повторно начали звонить в полицию и объяснять, что с Жанной в квартире неадекватный человек, и он реально несет угрозу. После этого туда снова направились сотрудники, вскрыли дверь, но они опоздали — в квартире ни Леши, ни детей не нашли, а Жанна была уже мертва», — сообщают друзья погибшей.

Выяснилось, что муж пришел к ней с заранее заготовленным охотничьим ножом и нанес им Жанне десять ударов. Она сопротивлялась и прикрывалась руками, но спастись не смогла. Мужчина забрал сыновей, которых до убийства вывел из квартиры, посадил в машину и уехал. В Тверской области он оставил детей у своей матери и сам пошел сдаться в полицию.

Напомним, в Рязани убили редактора портала «Рязань.Лайф». Подозреваемый — муж убитой, он задержан. Тело Жанны Шепляковой с ножевыми ранениями обнаружили в квартире вечером 15 января. Возбуждено уголовное дело.