\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 16
-13°
Вск, 17
-21°
Пнд, 18
-22°
ЦБ USD 73.55 -0.25 16/01
ЦБ EUR 89.25 -0.4 16/01
Нал. USD 73.38 / 74.85 17:07
Нал. EUR 88.95 / 89.75 16:57
Новости
Коронавирус
Публикации
Сгорел дотла. Многодетная семья в Клепиковском районе осталась без кры...
В селе Бусаево Клепиковского района многодетная семья о...
Вчера 12:00
2 971
Зараженные праздником. Как справиться с нерабочим настроением в корона...
Новогодние супер-выходные, наконец, закончились. На изн...
11 января 19:35
11 407
«Рыбная» вода, епархия против мэрии, опасная высотка. Главные рязански...
Уходящий 2020 год запомнился не только коронавирусной и...
6 января 19:53
25 359
Рост цен в 2021 году. Каких сюрпризов ждать рязанцам?
РЗН. инфо разобрался, за что жителям России и Рязанской...
3 января 13:10
47 795
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Оперштаб сообщил еще о четырех умерших от COVID-19 в Рязанской области
По данным федерального оперштаба на 16 января, в Рязанской области за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом. Выявлено 123 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 120 человек.

По данным федерального оперштаба на 16 января, в Рязанской области за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом.

Выявлено 123 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 120 человек.

Таким образом, всего в Рязанской области за время пандемии заболели 20 221 человек, выздоровели 18 403, скончались 207 жителей.