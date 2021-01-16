Оперштаб сообщил еще о четырех умерших от COVID-19 в Рязанской области

По данным федерального оперштаба на 16 января, в Рязанской области за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом. Выявлено 123 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 120 человек.

По данным федерального оперштаба на 16 января, в Рязанской области за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом.

Выявлено 123 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 120 человек.

Таким образом, всего в Рязанской области за время пандемии заболели 20 221 человек, выздоровели 18 403, скончались 207 жителей.