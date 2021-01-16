Фото: в Новомичуринске лиса поселилась в подвале с кошками

В подвале пятиэтажки в Новомичуринске зимой поселилась лиса. Она не боится людей и дружит с кошками. Животное подкармливают местные жители.

В подвале пятиэтажки в Новомичуринске зимой поселилась лиса. Она не боится людей и ладит с кошками. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Животное подкармливают местные жители. По их словам, лиса ласковая и дружелюбная, но осторожная. Вечером она выходит из своего укрытия и сидит у подъезда, как собака.

При этом жильцы считают, что надо принимать какие-то меры — дикое животное не должно жить в городе.

«Я звонила в городскую администрацию, сообщила о лисенке, живущем в подвале. Пообещали отреагировать — возможно, определят в какой-нибудь зоопарк», — рассказала одна из женщин.