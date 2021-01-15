Зимой рязанским школьникам подготовили Олимпиаду

Участие бесплатно. Организаторы и спонсоры проекта приготовили ценные призы.

С 17 декабря 2020 по 24 января 2021 года открыта регистрация на ИТ-Олимпиаду для школьников 1-11 классов Рязани. Параллельно будет проходить конкурс среди педагогов «Инновационный учитель». Участие бесплатно. Организаторы и спонсоры проекта приготовили ценные призы.

Олимпиада направлена на популяризацию ИТ-сферы среди подрастающего поколения.

Состязание пройдет в 3 этапа. Первый отборочный тур состоится в формате онлайн, детей ждут задания на основы работы с компьютером и логику. В полуфинале школьники будут решать задачи по информатике, алгоритмике и логике. Финалистов ждет создание индивидуальных цифровых проектов в формате хакатона по одному из предложенных треков.

Школьники распределяются по 5 возрастным категориям.

В рамках конкурса «Инновационный учитель» педагоги, которые внедрили в образовательный процесс новые технологии, имеют возможность рассказать об этом на всю страну и получить ценные призы.

Организаторами также учреждена специальная номинация учебному заведению, из которого примут участие наибольшее количество школьников и учителей «Самая айтишная школа». В прошлом году школы получили мультимедийный проектор.

Зарегистрироваться можно по ссылке .