Видео: в Рязани задержали уличного грабителя

Злоумышленника ранее судили за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков, а также хищение сумок и кошельков у рязанских пенсионерок. Он уже отбывал срок за эти преступления.

В Рязани задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в серии ограблений пожилых женщин на улицах города. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленника ранее судили за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков, а также хищение сумок и кошельков у рязанских пенсионерок.

В конце прошлого года в полицию обратилась 75-летняя рязанка, которая сообщила, что в Рязани у кассы магазина на Касимовском шоссе незнакомец вырвал у нее из рук кошелек с 600 рублями и скрылся.

Полиция возбудила уголовное дело. Сотрудники опросили пострадавшую, очевидцев и местных жителей, посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Оперативники сделали вывод, что у мужчины есть криминальный опыт, поскольку он скрывал свою внешность.

В полицию позже обратилась 71-летняя женщина, сообщившая, что на тротуаре на Касимовском шоссе незнакомец выхватил у нее сумку и убежал. Там были личные документы пенсионерки и 2000 рублей.

Опертивники предположили, что к хищению причастен тот же преступник.

Через несколько дней, уже в 2021 году, в полицию обратилась 46-летняя женщина, которая сообщила, что напугала незнакомца, пытавшегося отобрать у нее сумку в подъезде жилого дома на улице Новоселов. Пострадавшая возвращалась домой после того, как зашла в банкомат, она сняла там несколько купюр. Полицейские предположили, что злоумышленник последовал за ней. Рязанка зашла в подъезд, мужчина схади попытался вырвать у нее сумку, но женщина не выпустила ее из рук и закричала. Нападавший убежал.

Пострадавшая описала приметы злоумышленника. Полицейские разослали ориентировку коллегам из уголовного розыска Рязани и других районов области. Оперативники узнали 33-летнего жителя региона по приметам.

Выяснилось, что он причастен к хищению сумки с 13 тысячами рублей у 74-летней пенсионерки на улице Великанова. За ранее совершенные преступления мужчина уже отбывал срок. На похищенные деньги он покупал наркотики.

В отношении злоумышленника возбудили уголовные дела по части 1 и части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемого взяли под стражу.