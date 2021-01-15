Видео: пьяная рязанка на «Мазде» едва не устроила аварию

12 января пьяная рязанка на Mazda СХ 5 едва не устроила аварию. Женщина грубо нарушила правила вождения. Об этом рассказали очевидцы, позвонившие в дежурную часть ОМВД России «Ряжский», сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Mazda несколько раз выезжала на «встречку» и создавала аварийно-опасные ситуации. Автоинспекторы остановили машину в селе Поплевино Ряжского района.
Водителем оказалась 40-летняя женщина. У нее имелись признаки алкогольного опьянения, в том числе запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, покраснение лица и другие. Водитель отказалась от медосвидетельствования.
Ранее женщину уже лишали «прав» за аналогичный отказ от прохождения освидетельствования. Теперь ей грозит уголовная ответственность.
Mazda отправили на спецстоянку.
Видео очевидцев