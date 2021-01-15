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В суд поступило дело волгоградца, устроившего под Новый год аварию в Рязанской области
Мужчина ехал на BMW на 246 километре трассы Р-22 «Каспий» со стороны Москвы с большой скоростью, не учел заснеженное состояние проезжей части. Из-за этого его машина выехала на «встречку» и врезалась в Nissan Qashqai.

В Скопинский районный суд поступило дело волгоградца, устроившего аварию 31 декабря 2019 года. Об этом в пятницу, 15 января, сообщила пресс-служба райсуда.

Мужчина ехал на BMW на 246 километре трассы Р-22 «Каспий» со стороны Москвы с большой скоростью, не учел заснеженное состояние проезжей части. Из-за этого его машина выехала на «встречку» и врезалась в Nissan Qashqai.

Водитель и пассажир Nissan получили тяжелые травмы, еще двое — травмы средней тяжести.

На водителя BMW завели дело по части 1 статьи 264 УК.