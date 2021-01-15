В суд поступило дело волгоградца, устроившего под Новый год аварию в Рязанской области

Мужчина ехал на BMW на 246 километре трассы Р-22 «Каспий» со стороны Москвы с большой скоростью, не учел заснеженное состояние проезжей части. Из-за этого его машина выехала на «встречку» и врезалась в Nissan Qashqai.