В Шиловском районе в ДТП пострадали подросток и пенсионер
37-летняя жительница Сасова на Hyundai Getz не справилась с управлением и столкнулась с грузовиком, которым управлял 26-летний шиловец. Пострадали два пассажира Hyundai 65 и 12 лет.
В четверг, 14 января, около 8:40 в Шиловском районе на 290-м километре М5 столкнулись Hyundai Getz и грузовик «ГАЗон Next». Об этом сообщила
37-летняя жительница Сасова на Hyundai Getz не справилась с управлением и столкнулась с грузовиком, которым управлял 26-летний шиловец.
Пострадали два пассажира Hyundai 65 и 12 лет. Им оказали медпомощь.
Проводится проверка, обстоятельства уточняются.