В Шиловском районе в ДТП пострадали подросток и пенсионер

37-летняя жительница Сасова на Hyundai Getz не справилась с управлением и столкнулась с грузовиком, которым управлял 26-летний шиловец. Пострадали два пассажира Hyundai 65 и 12 лет.

В четверг, 14 января, около 8:40 в Шиловском районе на 290-м километре М5 столкнулись Hyundai Getz и грузовик «ГАЗон Next». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

37-летняя жительница Сасова на Hyundai Getz не справилась с управлением и столкнулась с грузовиком, которым управлял 26-летний шиловец.

Пострадали два пассажира Hyundai 65 и 12 лет. Им оказали медпомощь.

Проводится проверка, обстоятельства уточняются.