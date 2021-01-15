В рязанском онкоцентре заработала генетическая лаборатория

Лаборатория представляет собой три бокса с оборудованием для проведения генетического исследования. В каждом из помещений проводится отдельная часть исследования. Между боксами есть специальные окна, через них материал отправляется в другую комнату.

В рязанском онкоцентре в тестовом режиме заработала генетическая лаборатория. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил региональный минздрав.

Лаборатория представляет собой три бокса с оборудованием для проведения генетического исследования. В каждом из помещений проводится отдельная часть исследования. Между боксами есть специальные окна, через них материал отправляется в другую комнату.

В ведомстве отметили, что материал важно не смешивать, поэтому при переходе в другую комнату врач меняет халат и начинает второй этап исследования.

«Второй этап это — полимеразная цепная реакция. Этот этап нужен для того, чтобы удлинить ДНК опухоли и упростить поиск искомых мутаций, — пояснили в минздраве. — Этап выполняется в ПЦР-боксе и, после того как будет наращена опухолевая ДНК, материал передается в третью комнату».

В третьем боксе материал помещается в один из двух приборов. Один прибор работает с материалом парафиновых блоков, который является основным источником для патологоанатомического отделения. Еще один прибор позволяет работать с кровью. Ее исследуют на поиск мутаций генов двух версий.

Главный онколог рязанского минздрава, главврач онкодиспансера Михаил Рязанцев подчеркнул, что раньше для подобных исследований пациентам приходилось ездить в Москву.

«Лаборатория — это новый виток в лекарственной терапии пациентов. Потому что генетическое исследование, которое будет проводиться в этой лаборатории, предназначено для того, чтобы отделить мутацию в генах, ответственную за выбор дальнейшей лекарственной терапии», — сказал Рязанцев.