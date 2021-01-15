В российских школах возобновятся очные занятия

После новогодних каникул школы всех 85 субъектов России возобновятся очные занятия. На карантине останутся 10 школ в семи регионах.

С 18 января в школах всех регионов России возобновятся очные занятия. Об этом пишет « Российская газета » со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова.

По его словам, после новогодних каникул школы всех 85 субъектов России возобновятся очные занятия. Кравцов отметил, что на карантине останутся 10 школ в семи регионах. Он добавил, что в некоторых областях занятия прервались из-за других факторов, например, сильных морозов.

Кравцов опроверг мнение, распространенное в родительских чатах или соцсетях, о том, что «дистанционка — навсегда».

«Это не соответствует действительности, — подчеркнул Сергей Кравцов. — В то же время обращаю внимание, что школам по-прежнему необходимо уделять особое внимание соблюдению мер эпидемиологической безопасности».

Он отметил, что продолжается мониторинг ситуации.