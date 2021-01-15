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В российских школах возобновятся очные занятия
После новогодних каникул школы всех 85 субъектов России возобновятся очные занятия. На карантине останутся 10 школ в семи регионах.

С 18 января в школах всех регионов России возобновятся очные занятия. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова.

По его словам, после новогодних каникул школы всех 85 субъектов России возобновятся очные занятия. Кравцов отметил, что на карантине останутся 10 школ в семи регионах. Он добавил, что в некоторых областях занятия прервались из-за других факторов, например, сильных морозов.

Кравцов опроверг мнение, распространенное в родительских чатах или соцсетях, о том, что «дистанционка — навсегда».

«Это не соответствует действительности, — подчеркнул Сергей Кравцов. — В то же время обращаю внимание, что школам по-прежнему необходимо уделять особое внимание соблюдению мер эпидемиологической безопасности».

Он отметил, что продолжается мониторинг ситуации.