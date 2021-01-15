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В полиции прокомментировали дорожную обстановку в Рязани
По сообщению пресс-службы, движение в Рязани нормализовано, крупных заторов в городе нет. Достоверную информации о состоянии дорожного движения в Рязани можно получить в областом УМВД.

В полиции прокомментировали дорожную обстановку в Рязани. Комментарий дали в региональном управлении МВД.

По сообщению пресс-службы, движение в Рязани нормализовано, крупных заторов в городе нет.

«Увеличение плотности транспортных потоков и затруднение движения, характерное для „часов пик“, имеет регулярный, но кратковременный характер и не является фактором, создающим серьезные проблемы для дорожно-транспортной системы Рязани», — отметили в полиции.

Там добавили, что достоверную информации о состоянии дорожного движения в Рязани можно получить в областом УМВД. Напомним, вечером в пятницу, 15 января, Рязань вновь «встала» в 10-балльных пробках.