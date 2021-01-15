В Новосибирске восьмилетняя девочка насмерть разбилась при катании на ледянке

Против 22-летней россиянки завели уголовное дело из-за гибели ребенка на ледянке. В этот день женщина с восьмилетней племянницей находилась на спуске горнолыжной трассы комплекса «Корел-Иня».

Против 22-летней россиянки завели уголовное дело из-за гибели ребенка на ледянке. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в региональном следственном управлении.

По информации полиции, в этот день женщина с восьмилетней племянницей находилась на спуске горнолыжной трассы комплекса «Корел-Иня».

Женщина выпустила из рук пластиковую ледянку, на которой находился ребенок и девочка покатилась вниз. Она столкнулась с металлической опорой канатной дороги при катании. Девочка умерла на месте от полученных травм.

Против россиянки возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».