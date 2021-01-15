В Москву завезли десять миллионов использованных одноразовых перчаток

В Москву поступила партия почти из десяти миллионов использованных перчаток. По информации ведомства, российская и зарубежная компании заключили контракт на поставку в Россию одноразовых виниловых перчаток.

В Москву поступила партия почти из десяти миллионов использованных перчаток. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщили в Генеральной прокуратуре.

По информации ведомства, российская и зарубежная компании заключили контракт на поставку в Россию одноразовых виниловых перчаток. «На основании таможенных деклараций одноразовые перчатки поставлены в количестве более 9,9 миллиона штук для их дальнейшей реализации», — говорится в сообщении.

Специалисты установили, что перчатки из бракованный партии не соответствуют заявленному качеству.

Кроме того, имеются характерные признаки того, что они уже были в употреблении. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил»