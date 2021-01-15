В Москве мальчик насмерть разбился на тюбинге

Ребенок катался на тюбинге с горки в северо-западном округе Москвы. Он ударился головой и потерял сознание. Приехавшие медики констатировали смерть мальчика.

В Москве мальчик насмерть разбился на тюбинге. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного ГСУСК России Юлию Иванову.

Ребенок катался на тюбинге с горки в северо-западном округе Москвы. Он ударился головой и потерял сознание. Приехавшие медики констатировали смерть мальчика.

Следователи завели дело по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).